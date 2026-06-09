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В Дагестане пожарные ликвидировали пожар после ЧП на газопроводе

Факельное горение после пожара на газопроводе в Дагестане ликвидировано.

Источник: Комсомольская правда

Пожарные ликвидировали факельное горение после пожара на газопроводе в Дагестане. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что в Дагестане произошли взрывы и пожар на магистральном газопроводе. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности. Взрыв произошел взрыв между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед.

В ведомстве также отметили, что жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Также сайт KP.RU писал, что возгорание в дагестанском Кизилюрте, не исключается, возникло из-за порыва газопровода рядом с АЗС, на месте происшествия выходил газ под давлением.

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