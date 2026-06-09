В Дагестане после взрывов на газопроводе люди стали возвращаться в свои дома

Из села Нижний Чирюрт эвакуировали до 200 человек, они разместились у родственников. Также посл ЧП была эвакуирована часть жителей из 60 домов села Гельбах (нижняя часть, три улицы). Всего в Гельбахе проживает около 1,4 тысячи человек.