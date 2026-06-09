Водитель на Урале сбил девочку, купил ей шоколадку и уехал

Водитель в Сухоложском районе Свердловской области сбил 12-летнюю девочку, купил ей шоколадку и скрылся с места происшествия. Ребенка с травмами доставили в местную больницу. Об этом во вторник, 9 июня, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.