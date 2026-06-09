Украинцы устроили бойкот Nike после победы россиянки Андреевой

Официальный сайт Nike поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» и поблагодарил за сотрудничество.
После этого в комментариях к посту развернулась настоящая буря. Украинские пользователи обрушили на компанию стену оскорблений — как в адрес организации, так и в адрес России. Многие призвали к бойкоту продукции Nike.
7 июня 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала сенсационную победу на грунтовом турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже. В финальном матче она обыграла польскую спортсменку Майю Хвалиньскую со счётом 6:3, 6:2. Эта победа стала первой в карьере Андреевой на турнирах «Большого шлема». После финала польская теннисистка поздравила россиянку, назвав её «невероятной и талантливой».
Ранее Андреева заявила, что показывает лучший теннис в своей карьере.