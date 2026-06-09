В Дагестане назвали предварительную причину пожара на газопроводе

МАХАЧКАЛА, 9 июня. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара на магистральном газопроводе рядом с Кизилюртом в Дагестане названа разгерметизация трубопровода. Об этом сообщил руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов в Telegram-канале.
«Предварительная причина происшествия — разгерметизация участка трубопровода. Ситуация находится под контролем экстренных служб. Оперативные подразделения продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий», — написал он.
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