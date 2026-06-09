В Альметьевске из-под земли забил «гейзер» высотой с многоэтажный дом

Ранее в одном из дворов Санкт-Петербурга после аварии на трубопроводе забил фонтан кипятка высотой с 12-этажный дом. Инцидент произошёл у дома на Шлиссельбургском проспекте. На кадрах было видно, как мощная струя горячей воды поднимается на десятки метров, а вокруг появляются густые клубы пара. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты огородили аварийный участок, локализовали утечку и начали ремонт сетей.