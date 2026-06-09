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В Альметьевске из-под земли забил «гейзер» высотой с многоэтажный дом

В Альметьевске в Татарстане из-под земли забил мощный «гейзер» высотой в несколько метров. Инцидент произошёл у многоэтажного дома на улице Аминова, сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

Источник: Life.ru

Очевидцы сняли на видео гигантский фонтан у жилого дома в Альметьевске. Видео © Telegram / Mash Iptash.

На кадрах, снятых очевидцем из проезжавшего мимо автомобиля, видно, как рядом с дорогой из-под земли под сильным напором вырывается струя воды. По данным канала, причиной происшествия стал прорыв трубы холодного водоснабжения. Обстоятельства аварии сейчас выясняют специалисты.

Ранее в одном из дворов Санкт-Петербурга после аварии на трубопроводе забил фонтан кипятка высотой с 12-этажный дом. Инцидент произошёл у дома на Шлиссельбургском проспекте. На кадрах было видно, как мощная струя горячей воды поднимается на десятки метров, а вокруг появляются густые клубы пара. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты огородили аварийный участок, локализовали утечку и начали ремонт сетей.

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