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Эксперты назвали причину взрывов на газопроводе в Дагестане

Причиной пожара на магистральном газопроводе в Республике Дагестан стала разгерметизация участка трубопровода.

Причиной пожара на магистральном газопроводе в Республике Дагестан стала разгерметизация участка трубопровода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов.

Инцидент произошел во вторник вечером в Кизилюртовском районе, между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах. Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед зафиксировали три взрыва, за которыми последовало факельное горение высотой до 15 метров.

На текущий момент пожар ликвидирован. В ведомстве подтвердили, что в результате происшествия никто не пострадал. «Ситуация находится под контролем экстренных служб. Оперативные подразделения продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий», — резюмировал Исрафилов.

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