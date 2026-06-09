Эксперты назвали причину взрывов на газопроводе в Дагестане

Инцидент произошел во вторник вечером в Кизилюртовском районе, между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах. Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед зафиксировали три взрыва, за которыми последовало факельное горение высотой до 15 метров.