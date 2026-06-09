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Стала известна предварительная причина пожара на газопроводе в Дагестане

Предварительной причиной пожара на магистральном газопроводе в районе Кизилюрта стала разгерметизация трубопровода.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительная причина происшествия — разгерметизация участка трубопровода. Ситуация находится под контролем экстренных служб. Оперативные подразделения продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий», — сообщил руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов.

По его словам, в настоящее время на месте сохраняется возгорание сухой травы.

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