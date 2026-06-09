Минприроды сообщило о загрязнении озера Солёное в Батайске

Во время обследования водоохранной зоны сотрудники ведомства зафиксировали в канале и самом озере загрязнения серого и зелёного цветов с твёрдой нерастворимой структурой. Также были выявлены жёлтые пенообразные образования. Определить, откуда загрязняющие вещества попали в водоём, на момент проверки не удалось. В министерстве сообщили, что организованные выпуски сточных вод на обследованной территории обнаружены не были.