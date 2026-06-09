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Стала известна предварительная причина пожара на газопроводе в Дагестане

Предварительной причиной возгорания на магистральном газопроводе в Дагестане стала разгерметизация участка трубопровода. Об этом сообщил руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Предварительная причина происшествия — разгерметизация участка трубопровода. Ситуация находится под контролем экстренных служб. Оперативные подразделения продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий», — говорится в сообщении Исрафилова.

Напомним, инцидент произошёл вечером во вторник между населёнными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района. На газопроводе «Моздок — Казимагомед» прогремели три взрыва, после чего вспыхнул факел высотой до 15 метров. По данным ГУ МЧС России по Дагестану, возгорание уже ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. После пожара начала работать горячая линия.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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