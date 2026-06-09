Стала известна предварительная причина пожара на газопроводе в Дагестане

Напомним, инцидент произошёл вечером во вторник между населёнными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района. На газопроводе «Моздок — Казимагомед» прогремели три взрыва, после чего вспыхнул факел высотой до 15 метров. По данным ГУ МЧС России по Дагестану, возгорание уже ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. После пожара начала работать горячая линия.