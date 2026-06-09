Ликвидирован пожар на газопроводе в Кизилюртовском районе, пострадавших нет

Факельное горение, поднявшееся над газопроводом в Кизилюртовском районе Дагестана после серии взрывов, полностью ликвидировано. Высота пламени достигала 15 метров. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в ГУ МЧС по республике.
По данным спасателей, никто не пострадал, жертв нет. Эвакуированные жители района постепенно возвращаются в свои дома. Ситуация на месте взрыва стабилизировалась.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как сотрудники МЧС развернули рукавные линии и проводят проливку территории. Спасатели справились с пламенем.
Мощный пожар произошел в дагестанском городе после взрыва газовой трубы. О возгорании стало известно вечером того же дня.
Также сообщалось, что более 1,4 тысячи жителей села Гельбах в Дагестане эвакуировали после ЧП на газопроводе.