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Ликвидирован пожар на газопроводе в Кизилюртовском районе, пострадавших нет

Факельное горение, поднявшееся над газопроводом в Кизилюртовском районе Дагестана после серии взрывов, полностью ликвидировано. Высота пламени достигала 15 метров. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Факельное горение, поднявшееся над газопроводом в Кизилюртовском районе Дагестана после серии взрывов, полностью ликвидировано. Высота пламени достигала 15 метров. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в ГУ МЧС по республике.

По данным спасателей, никто не пострадал, жертв нет. Эвакуированные жители района постепенно возвращаются в свои дома. Ситуация на месте взрыва стабилизировалась.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как сотрудники МЧС развернули рукавные линии и проводят проливку территории. Спасатели справились с пламенем.

Мощный пожар произошел в дагестанском городе после взрыва газовой трубы. О возгорании стало известно вечером того же дня.

Также сообщалось, что более 1,4 тысячи жителей села Гельбах в Дагестане эвакуировали после ЧП на газопроводе.

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