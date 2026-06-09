В США признали недееспособным обвиняемого в убийстве украинки Ирины Заруцкой

По решению суда, Браун направлен в охраняемое медицинское учреждение, где проведёт не более четырёх месяцев. За это время специалистам предстоит установить, сможет ли обвиняемый в дальнейшем участвовать в разбирательстве. Рассмотрение уголовного дела отложено до получения результатов экспертизы. Напомним, что за совершённое преступление Декарлосу Брауну грозит высшая мера наказания — смертная казнь.