Белая акула напала на военного ВМС США во Флориде

Также ранее у побережья Австралии акула атаковала мужчину во время подводной охоты. Это уже третий подобный инцидент в стране за последние три недели. Как уточнили в полиции, 35-летний дайвер подвергся нападению возле острова Майкламс, неподалёку от города Олбани. В момент происшествия он охотился вместе с родственниками. Парамедики доставили пострадавшего на берег и оказали помощь, но спасти его не удалось.