В Белфасте демонстранты сожгли автобус

Беспорядки начались после того, как гражданин Судана напал с ножом на человека вечером 8 июня. Несколько британских СМИ сделали вывод на основании опубликованного в соцсетях видео нападения, что преступник, возможно, пытался обезглавить свою жертву. На помощь пострадавшему бросились несколько человек, которые нейтрализовали злоумышленника.