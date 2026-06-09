В Челябинске мужчина постирал кота в стиралке и выставил его мокрым на мороз

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области решался вопрос об аресте мужчины, которого подозревают в жестоком убийстве кота на глазах у четырёхлетнего сына. 42-летний мужчина вынес животное из продуктового магазина на улицу и расправился с ним. После этого он вернулся в помещение и бросил тело погибшего кота в сторону продавца. Следствие отмечало, что ранее подозреваемый уже имел судимость. Правоохранительные органы ходатайствовали о его заключении в СИЗО на два месяца.