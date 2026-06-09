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В Дагестане мужчина отравился дымом во время съёмки пожара на газопроводе

Житель Дагестана был госпитализирован после того, как вдохнул продукты горения во время съёмки пожара на магистральном газопроводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«Пострадавших нет, один человек обратился к медикам. Хотел видео вблизи снять — надышался продуктами горение. Лёгкое отравление без угрозы жизни, отвезли в Кизилюртовскую ЦРБ под наблюдение медиков», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, причиной пожара на магистральном газопроводе в Дагестане стала разгерметизация участка трубопровода. Оперативные подразделения продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. После пожара начала работать горячая линия.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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