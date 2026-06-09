В Дагестане мужчина отравился дымом во время съёмки пожара на газопроводе

«Пострадавших нет, один человек обратился к медикам. Хотел видео вблизи снять — надышался продуктами горение. Лёгкое отравление без угрозы жизни, отвезли в Кизилюртовскую ЦРБ под наблюдение медиков», — говорится в заявлении.
По предварительным данным, причиной пожара на магистральном газопроводе в Дагестане стала разгерметизация участка трубопровода. Оперативные подразделения продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. После пожара начала работать горячая линия.
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