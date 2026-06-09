Отравился, когда пытался снять кадры ЧП: Минздрав Дагестана сообщил о пострадавшем на пожаре газопровода

Один человек обратился к медикам после пожара на газопроводе в Дагестане. Речь идёт об очевидце чрезвычайного происшествия. Он отравился продуктами горения, когда пытался снять видео происходящего. Об этом информирует Минздрав республики.
«Пострадавших нет, один человек обратился к медикам. Хотел видео вблизи снять — надышался продуктами горения», — сказали в ведомстве.
Сообщается, что очевидец находится в больнице под наблюдением врачей, его жизни ничто не угрожает.
Тем временем в Дагестане после взрывов на газопроводе люди стали возвращаться в свои дома.
В Центре управления регионом сообщили, что пожар на магистральном газопроводе в Дагестане мог произойти из-за разгерметизации трубопровода. Это предварительная версия.
Напомним, в Дагестане произошли взрывы и пожар на магистральном газопроводе в Кизилюрте. Сильнейший пожар вспыхнул внезапно и сразу же захватил огромную территорию в промышленной зоне города. Факел огня поднимался до 15 метров в высоту.