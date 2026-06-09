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МЧС: На месте ЧП в Дагестане загорелась сухая трава

Сухая трава загорелась на месте взрыва на газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана. Ранее на этом участке ликвидировали факельное горение, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Источник: Life.ru

После трёх взрывов на газопроводе в Дагестане вспыхнула трава. Видео © МАКС / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.

По данным ведомства, после перекрытия задвижки на магистральном газопроводе факельное горение прекратилось самостоятельно. Сейчас на месте происшествия фиксируют отдельные очаги горения травы.

«В настоящее время наблюдается активное горение сухой травы разрозненными очагами на общей площади около 20 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

Инцидент произошёл на участке магистрального газопровода Моздок — Казимагомед. По данным МЧС, там произошло три взрыва, после чего началось возгорание. Высота факельного горения достигала 15 метров. Позже его ликвидировали. Местные власти сообщили, что жертв нет.

Ранее сообщалось, что жители села Нижний Чирюрт, которых эвакуировали после происшествия на газопроводе, начали возвращаться домой. Глава Кизилюртовского района Магомед-Гаджияв Кадиев заявил, что обстановка на месте ЧП стабилизировалась. До 200 человек временно размещались у родственников.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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