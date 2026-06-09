В Запорожской области из-за атак ВСУ повреждены энергообъекты и отключен свет

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области повреждён ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идёт оценка повреждений», — говорится в сообщении.
В регионе фиксируется высокая активность беспилотников. Для отражения воздушных целей задействованы силы и средства противовоздушной обороны. По данным главы области, массированная атака БПЛА продолжается на территории Мелитопольского городского округа.
Ранее Life.ru писал, что более 12 тысяч абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области остались без электричества после очередной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Отключения затронули город Каменка-Днепровская, а также сёла Великая Знаменка, Водяное, Днепровка, Нововодяное, Примерное, Новоукраинка и Ивановка.
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