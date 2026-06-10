Гейзер высотой с многоэтажку: в Альметьевске случился прорыв трубы

В Альметьевске произошла коммунальная авария, в результате которой возле жилой застройки образовался мощный фонтан воды. Очевидцы сняли на видео многометровую струю, которая, по их оценкам, достигала высоты многоэтажного дома. О происшествии сообщил Telegram-канал Mash Iptash.
Инцидент произошел в районе улицы Аминова. На опубликованных кадрах видно, как рядом с дорогой из-под земли под сильным давлением вырывается поток воды, заметный на значительном расстоянии.
По предварительной информации, причиной случившегося стал прорыв трубы холодного водоснабжения. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства аварии и проводят работы по ее устранению.
На место происшествия прибыли коммунальные службы. Несмотря на повреждение водопроводной сети, отключение водоснабжения в близлежащих жилых домах не потребовалось.
Информация о пострадавших или повреждении расположенных рядом объектов не приводится. Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.
Внимание жителей привлек масштаб происшествия: образовавшийся фонтан был хорошо виден из разных частей района и стал объектом многочисленных видеозаписей, которые быстро распространились в социальных сетях и городских сообществах.
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