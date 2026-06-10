Гейзер высотой с многоэтажку: в Альметьевске случился прорыв трубы

В Альметьевске произошла коммунальная авария, в результате которой возле жилой застройки образовался мощный фонтан воды. Очевидцы сняли на видео многометровую струю, которая, по их оценкам, достигала высоты многоэтажного дома. О происшествии сообщил Telegram-канал Mash Iptash.