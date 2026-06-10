На охоту после ссор с женой. Как вычислили экс-милиционера-насильника

«Мы не рассчитывали на то, что человек сразу признается, такого практически не бывает, поэтому проводили исследование. В один из дней получили информацию о том, что генетический профиль одного из мужчин совпадает с ДНК из биологического материала по старым эпизодам и с ДНК пота на гаечном ключе из автомобиля», — рассказывает следователь.