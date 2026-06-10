На охоту после ссор с женой. Как вычислили экс-милиционера-насильника

Сайт perm.aif.ru продолжает серию публикаций о расследованиях самых громких и резонансных преступлений. Следователи отдела криминалистики рассказали о деле бывшего сотрудника ОВД из Перми, который совершал нападения после семейных скандалов.
Преступник — местный.
В середине двухтысячных по микрорайону Лёвшино прокатилась волна изнасилований. Жертвами становились женщины старше сорока лет. Неизвестный утаскивал потерпевших за гаражи, в заброшенные дома, то есть хорошо знал район. Нападал со спины, не оставлял отпечатков пальцев. Лишь однажды удалось обнаружить биологический материал — следы спермы.
После пяти случаев нападения прекратились. Дело могло остаться нераскрытым, но спустя десять с лишним лет получило неожиданное продолжение.
«В 2021 году в Орджоникидзевском районе Перми было совершено нападение на мужчину. Потерпевший попытался воспрепятствовать двум злоумышленникам, которые ночью залезли в его автомобиль, пытались либо угнать машину, либо похитить из неё имущество. Потерпевший их спугнул, и один из злоумышленников нанёс ему ножевое ранение», — рассказал заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Пермскому краю Алексей Шилов.
На гаечном ключе, оставленном на месте преступления, обнаружили ДНК-след. Он совпал с тем самым генетическим профилем, который ранее был выделен из биологического материала насильника середины 2000-х.
Активный поиск.
Убедившись, что насильник из двухтысячных жив и допустил ошибку, следователи вернулись к «старому» делу с новой уликой.
Объём работы оказался огромным — проверяли ранее судимых жителей микрорайона Лёвшино, подняли обращения, когда женщины приходили в полицию, но после отказывались от показаний.
«Бывает, что преступника спугнули и он убежал, не доведя умысел. Потерпевшая сначала пишет заявление, но позже понимает, что начнутся следственные действия, не хочет участвовать и отказывается от показаний. Подобные случаи мы стали изучать», — вспоминает криминалист.
Следующим шагом стала работа по данным о радиоэлектронной обстановке — проверяли сотовые телефоны, которые работали в зоне, где произошло нападение на мужчину с машиной.
«Мы установили те номера телефонов, которые в момент преступления находились поблизости. Выявили из них те, что принадлежат жителям окрестных домов. С остальными стали работать, вышло около 600 человек», — делится деталями специалист.
Одних вызывали для беседы, к другим приезжали домой. Работа была долгой и кропотливой, у каждого из этих людей брали образцы для генетического исследования.
«Мы не рассчитывали на то, что человек сразу признается, такого практически не бывает, поэтому проводили исследование. В один из дней получили информацию о том, что генетический профиль одного из мужчин совпадает с ДНК из биологического материала по старым эпизодам и с ДНК пота на гаечном ключе из автомобиля», — рассказывает следователь.
Бывший милиционер.
Задержанный дал признательные показания. Он изнасиловал четырёх женщин в период с 2006 по 2007 год, ещё одну — в 2003 году. Нашлось объяснения и его умению не оставлять следы. В тот период он был действующим сотрудником ОВД Орджоникидзевского района.
Разумеется, мужчина был хорошо осведомлён о тактике и методике оперативно-розыскной деятельности, следственной работы и сознательно старался не оставлять улик.
«Задержанный совершал преступления, будучи в браке. Ему было около тридцати лет, а супруге — за сорок. То есть он выбирал жертв в возрасте супруги. После ссор употреблял спиртное, выходил на улицы и совершал преступления», — пояснил Алексей Шилов.
Серия нападений закончилась после того, как насильник расстался с женой. За последующие десять лет его жизнь кардинально изменилась, он сменил работу, на несколько лет уезжал из Перми. На момент задержания он проживал в дачном домике, а зарабатывал на жизнь случайными подработками — ремонтировал чужие машины.
«Мы подняли и изучили все уголовные дела по преступлениям против половой свободы, как в Орджоникидзевском районе, так и в других районах и городах, где он затем проживал. Нигде больше похожих криминалистических признаков по описаниям и другим деталям не выявили. Мы также проверили его отпечатки пальцев по учётам: совпадений не было. При этом сексуальная девиация, судя по истории браузера на момент задержания, сохранялась — увлечённость насильственными действиями и “возрастная” направленность оставались», — говорит следователь.
Мужчине вынесли обвинительный приговор, а также его осудили за нападение с покушением на грабёж.