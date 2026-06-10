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Буря и ливень обрушились на Тюмень: Машины плывут, в дом попала молния, ветер повалил деревья

В Тюмени произошло серьёзное стихийное бедствие. Вечером город накрыла мощная буря с проливным дождём, что привело к наводнению и удару молнии в жилой дом. Информации о пострадавших пока не поступало, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Наводнение после ливня в Тюмени. Видео © Telegram / ЧС Тюмень.

Как сообщает Telegram-канал, улицы в южной части города буквально ушли под воду. Автомобили с трудом передвигаются по затопленным дорогам, некоторые водители были вынуждены бросить свои машины прямо в огромных лужах.

Очевидцы также рассказали о попадании молнии в многоквартирный дом на тихом проезде. В результате удара в одной из квартир выбило стёкла. Кроме того, сильный ветер повалил несколько деревьев.

Синоптики уточнили, что порывы ветра могли достигать более 25 м/с, город накрыло сильными ливнями и градом.

Ранее в дагестанском посёлке Мамедкала начали строить дома для людей, потерявших жильё из-за подтоплений. Рабочие уже залили первый фундамент. Врио главы Дагестана Фёдор Щукин сообщил, что специалисты обследовали все пострадавшие от стихии дома и квартиры в республике. Комиссии составили акты с фиксацией ущерба.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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