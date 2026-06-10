Онлифанщица обжаловала приговор за кальян на куличе

Напомним, в суде вынесли приговор 27-летней жительнице Москвы Ксении — девушку отправили в колонию общего режима на три года и 25 дней за то, что она забила кальян на пасхальном куличе. На процессе подсудимая признала вину в полном объёме, предъявила грамоты, дипломы и свидетельство о крещении, заверив суд, что регулярно посещает храм и чтит религиозные традиции.