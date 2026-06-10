Вора в законе Алиева, находившегося в розыске с 2008 года, задержали

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали «вора в законе» Юсифа Алиева. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил источник «Ъ» в ГУ МВД России по городу.
Отмечается, что 54-летний мужчина находился в международном розыске с 2008 года по нескольким статьям, в том числе за убийство двух и более человек.
Алиева задержали утром 9 июня в доме на набережной Макарова. Ему вменяют, в частности, статью о занятии высшего положения в преступной иерархии, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до пятнадцати лет.
В марте 2009 года Алиева и еще троих «воров в законе» уже задерживали в Москве во время сходки в одном из ресторанов по подозрению в вымогательствах и похищениях людей. Вместе с ним тогда задержали лидеров азербайджанских преступных групп Алибалу Гамидова и Мамеда Хусейнова, а также уроженца Грузии Теймураза Фарояна. Вскоре после того задержания Алиева отпустили, после чего он скрылся, говорится в материале.
Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули считали одним из главных мафиози Азербайджана. В 2000-е годы он, будучи за решеткой, тайно управлял десятками рынков на родине, в России, на Украине и в других странах. Без его ведома было запрещено назначать новых воров в законе, а во время криминальных разборок за него вступался сам «патриарх преступного мира России» Дед Хасан. Бандит год находился в международном розыске, пока в 2020 году не был застрелен собственным охранником в Анталье. Киллера поймали, но заказчики так и не понесли наказания. Чем еще был известен Гули и почему его так почитали в криминальных кругах, разбиралась «Вечерняя Москва».