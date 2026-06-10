Вора в законе Алиева, находившегося в розыске с 2008 года, задержали

Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули считали одним из главных мафиози Азербайджана. В 2000-е годы он, будучи за решеткой, тайно управлял десятками рынков на родине, в России, на Украине и в других странах. Без его ведома было запрещено назначать новых воров в законе, а во время криминальных разборок за него вступался сам «патриарх преступного мира России» Дед Хасан. Бандит год находился в международном розыске, пока в 2020 году не был застрелен собственным охранником в Анталье. Киллера поймали, но заказчики так и не понесли наказания. Чем еще был известен Гули и почему его так почитали в криминальных кругах, разбиралась «Вечерняя Москва».