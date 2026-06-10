В Белфасте демонстранты подожгли автобус и полицейскую машину

Беспорядки перекинулись и на другие населённые пункты. В Портадауне протестующие подожгли полицейский автомобиль. Независимый депутат Ассамблеи Северной Ирландии Дуг Битти назвал случившееся возле своего офиса удручающим. По его словам, тревога жителей после нападения понятна, однако вымещать гнев на полицейских и случайных прохожих недопустимо. Он также выразил надежду, что сотрудники полиции не пострадают, и призвал участников акций отказаться от насилия.