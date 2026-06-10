Ростовскую область атакуют БПЛА, из-за падения обломков горит емкость с топливом

Емкость с топливом загорелась в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА. Об этом в ночь на среду сообщил губернатор Юрий Слюсарь в «Макс».
«Прямо сейчас продолжается воздушная атака на Ростовскую область, есть последствия на земле», — написал глава региона.
По его словам, в Миллеровском районе подавлены БПЛА. Обломки дронов упали на территории гражданского объекта, произошло возгорание емкости с топливом.
На место ЧП направлены необходимые силы и средства экстренных служб, отметил Слюсарь.
Он уточнил, что информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Глава администрации Миллеровского района держит ситуацию на контроле и оперативно докладывает обстановку, заключил губернатор.