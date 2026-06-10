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Ростовскую область атакуют БПЛА, из-за падения обломков горит емкость с топливом

Емкость с топливом загорелась в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА. Об этом в ночь на среду сообщил губернатор Юрий Слюсарь в «Макс».

Емкость с топливом загорелась в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА. Об этом в ночь на среду сообщил губернатор Юрий Слюсарь в «Макс».

«Прямо сейчас продолжается воздушная атака на Ростовскую область, есть последствия на земле», — написал глава региона.

По его словам, в Миллеровском районе подавлены БПЛА. Обломки дронов упали на территории гражданского объекта, произошло возгорание емкости с топливом.

На место ЧП направлены необходимые силы и средства экстренных служб, отметил Слюсарь.

Он уточнил, что информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Глава администрации Миллеровского района держит ситуацию на контроле и оперативно докладывает обстановку, заключил губернатор.

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