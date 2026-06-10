Емкость с топливом загорелась из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион находится под атакой беспилотников. Силы ПВО сбили БПЛА в Миллеровском районе. При падении обломков на территорию гражданского объекта загорелась емкость с топливом, добавил господин Слюсарь.
«На место происшествия направлены необходимые силы и средства экстренных служб. Информация о пострадавших на данный момент не поступала», — указал губернатор.
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