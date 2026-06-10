В Мордовии объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен на территории Мордовии. Об этом сообщает правительство республики в «Максе».
«На территории Республики Мордовия объявлен сигнал “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.
Об этом сообщили в правительстве республики.
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен на территории Мордовии. Об этом сообщает правительство республики в «Максе».
«На территории Республики Мордовия объявлен сигнал “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.