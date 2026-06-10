Al Arabiya: Иран назвал непреднамеренным инцидент с вертолётом США

Напомним, американский ударный вертолёт AH-64 Apache потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил о причастности Ирана к инциденту. По его словам, американский вертолёт Apache выполнял патрульный полёт над Ормузским проливом, когда его поразила иранская сторона. Трамп утверждал, что оба пилота выжили, находятся в безопасности и не получили ранений. При этом он назвал произошедшее нападением и заявил, что Вашингтон должен на него ответить.