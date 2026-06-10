Глава Кизилюрта опроверг сообщения о якобы подрыве газопровода в Дагестане

По его словам, в соцсетях и мессенджерах уже начала распространяться волна тревожных домыслов. Маматханов призвал граждан не поддаваться панике и не тиражировать неподтверждённые версии о причастности беспилотников, терактах или диверсиях.
«Эти домыслы далеки от реальности и лишь играют на руку тем, кто хочет посеять хаос. Единственная установленная на данный момент причина — технический сбой», — подчеркнул Маматханов.
По предварительным данным, причиной пожара на магистральном газопроводе в Дагестане стала разгерметизация участка трубопровода. Оперативные подразделения продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. После пожара начала работать горячая линия.
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