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Эвакуация жителей началась в Ростовской области после пожара из-за атаки БПЛА

В Миллеровском районе Ростовской области эвакуировали жителей частных домов, а также подопечных дома престарелых из-за пожара, который возник в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Юрий Слюсарь.

В Миллеровском районе Ростовской области эвакуировали жителей частных домов, а также подопечных дома престарелых из-за пожара, который возник в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Юрий Слюсарь.

Несколькими минутами ранее глава региона проинформировал, что в Миллеровском районе из-за падения обломков БПЛА на территории гражданского объекта загорелась емкость с топливом.

На место ЧП сразу же прибыли экстренные службы.

«В Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА. Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых», — написал Слюсарь.

Он отметил, что в ходе отражения атаки ВСУ на регион было сбито больше десятка БПЛА. Налету подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.

На данный момент угроза атаки БПЛА в Ростовской области сохраняется, добавил губернатор.

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