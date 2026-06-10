Собянин сообщил об уничтожении уже 33 БПЛА, летевших на Москву

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в сторону Москвы. Об этом в среду, 10 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Так, число сбитых дронов достигло 33.
За ночь 9 июня силы ПВО уничтожили 140 украинских беспилотников над регионами России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон ВСУ ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь. По предварительной информации, пострадал машинист, его помощник погиб.