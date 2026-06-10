Гражданина США приговорили почти к трем годам тюрьмы за экспорт техники в РФ

Робертсон был задержан в марте 2023 года, вместе с ним по делу проходят гражданин США Кирилл Буяновский и гражданин Латвии Олег Чистяков. Ответчики обвиняются в преступном сговоре с целью поставок американского авиационного оборудования клиентам из России. В марте этого года Чистякова приговорили к 2 годам и 4 месяцам заключения. Вынесение приговора Буяновскому ожидается 28 июля.