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В Ростовской области эвакуируют подопечных дома престарелых из-за атаки БПЛА ВСУ

Жителей нескольких частных домов и подопечных дома престарелых эвакуировали в Миллеровском районе Ростовской области после пожара, возникшего в результате падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Опасность атаки БПЛА сохраняется.

Источник: Life.ru

«По уточнённой информации в ходе отражения воздушной атаки уничтожено больше десятка БПЛА. Вражеской атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы. В Миллеровском районе идёт ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА. Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых», — говорится в сообщении.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил о том, что в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины в Ростовской области произошло возгорание ёмкости с топливом. На место инцидента направлены силы и средства экстренных служб. Данные о возможных пострадавших в данный момент отсутствуют. Тем временем в Запорожской области зафиксировано частичное отключение электроснабжения после атак ВСУ.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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