Походник Трепуков: Найти следы Усольцевых в тайге будет очень сложно

Шансы найти следы пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых крайне малы, так как задачу усложнила выросшая трава. Об этом РИА Новости рассказал опытный походник Александр Трепуков.
По его словам, после схода снега земля серая и практически одноцветная, поэтому обнаружить следы невозможно. Кроме того, запахи тех, кого ищут, уже тоже исчезли.
«Теперь, когда снег не просто сошел, а стоит травяной покров, задача усложняется», — продолжил собеседник агентства.
Таежная лесистая местность — это не огород, отметил Трепуков, добавив, что на плотной корке прошлогодней подстилки, покрытой свежей густой травой, следов не остается.
Из улик могут сохраниться лишь какие-то вещи, но сами следы найти крайне сложно, убежден походник.
Напомним, супруги Ирина и Сергей Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. Семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка, с тех пор о них ничего неизвестно.
Были выдвинуты различные версии исчезновения семьи, однако Следственный комитет считает единственной наиболее вероятной причиной пропажи несчастный случай.
Отметим, что с 4 по 9 июня следователи возобновили масштабные поиски Усольцевых.