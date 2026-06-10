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В Ростовской области после атаки БПЛА эвакуировали подопечных дома престарелых

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили более 10 беспилотников над Миллеровским, Верхнедонским, Чертковским и Шолоховским районами.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили более 10 беспилотников над Миллеровским, Верхнедонским, Чертковским и Шолоховским районами.

«В Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА. Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых», — уточнил господин Слюсарь.

Как добавил губернатор, беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Ранее он сообщал, что из-за падения обломков БПЛА в Миллеровском районе загорелась емкость с топливом.

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