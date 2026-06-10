«Найти крайне сложно»: походник оценил местность, где пропала семья Усольцевых

Активная фаза поисков пропавших в Красноярском крае Усольцевых завершилась еще в октябре 2025 года. Однако ряд мероприятий до их пор осуществляется. В ход идут различные технологии. При этом опытный походник Александр Трепуков считает, что найти следы Усольцевых сейчас будет крайне сложно. Эксперта цитирует РИА Новости.