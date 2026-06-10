Собянин сообщил о 34-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 10 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице был уничтожен один беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
— Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации главы города в мессенджере МАКС.
Так, число сбитых дронов достигло 34.
9 июня представители Росавиации сообщили, что аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве.
Кроме того, 3 июня ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Представители компании «Гранд Сервис Экспресс» позже уточнили, что станция стала технической, и теперь пассажирские поезда «Таврия» проезжают ее без остановки.