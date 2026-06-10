Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили ещё один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Силы противовоздушной обороны в ночь на 10 июня уничтожили ещё один украинский беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевший в сторону Москвы. Об этому проинформировал мэр Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в «Максе».

Незадолго до этого Собянин сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников на подлёте к Москве. Так, общее число сбитых за ночь в Московском регионе воздушных целей увеличилось до трёх единиц.

Ранее в Запорожской области произошло частичное отключение электроснабжения из-за атак Вооружённых сил Украины на энергообъекты. В регионе фиксируется высокая активность беспилотников. Для отражения воздушных целей задействованы силы и средства противовоздушной обороны. В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области повреждён ряд энергетических объектов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше