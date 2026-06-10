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СК: В Татарстане подросток на самокате врезался в КамАЗ и погиб

В Лаишевском районе Татарстана возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка, который во время езды на самокате врезался в стоящий грузовик. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

В Лаишевском районе Татарстана возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка, который во время езды на самокате врезался в стоящий грузовик. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

— В районе жилищного комплекса «Аэросити-2»…15-летний подросток во время езды на самокате не справился с управлением и совершил удар о столбы, расположенные в кузове стоящего на разгрузке грузового автомобиля «КАМАЗ». Несовершеннолетний получил травмы, не совместимые с жизнью, — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

16 мая на улице Берзарина в Москве 14-летние подростки проехали на красный сигнал светофора на электросамокате, после чего их сбил автомобиль, и несовершеннолетних с травмами доставили в больницу.