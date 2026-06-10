СК: В Татарстане подросток на самокате врезался в КамАЗ и погиб

— В районе жилищного комплекса «Аэросити-2»…15-летний подросток во время езды на самокате не справился с управлением и совершил удар о столбы, расположенные в кузове стоящего на разгрузке грузового автомобиля «КАМАЗ». Несовершеннолетний получил травмы, не совместимые с жизнью, — говорится в сообщении ведомства.