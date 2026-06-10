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В ЕАО водитель Suzuki сбил 16-летнего подростка на питбайке и сбежал

На помощь пострадавшему прибыли спасатели МЧС России, медики и сотрудники ДПС.

В Еврейской автономной области днём 9 июня произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка. Авария случилась в посёлке Августовский, сообщили в Госавтоинспекции ЕАО и региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki ехал в попутном направлении и совершил наезд на питбайк, которым управлял 16-летний подросток. После столкновения автомобилист скрылся с места происшествия — иномарку он бросил в кустах.

На помощь пострадавшему прибыли спасатели МЧС России, медики и сотрудники ДПС. Спасатели вместе с бригадой скорой помощи эвакуировали подростка в автомобиль медиков.

Несовершеннолетнему водителю питбайка оказывают медицинскую помощь. На месте аварии работают инспекторы ДПС, им предстоит установить все обстоятельства происшествия и личность водителя, покинувшего место ДТП.

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