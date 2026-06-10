В Петербурге задержали вора в законе Юсифа Алиева, которого искали с 2008 года

Ранее осторожность и выстроенные связи не помогли криминальному авторитету Олегу Медведеву (Шишканову) по кличке Шишкан избежать пожизненного приговора по делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии. Следствие и суд установили, что он занимал высшее положение в преступной структуре и контролировал деятельность ряда группировок, действовавших в Раменском округе и соседних территориях. В материалах дела фигурируют эпизоды, связанные с убийствами, давлением на предпринимателей и конфликтами за земельные и финансовые ресурсы.