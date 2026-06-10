Мигрант из Судана пытался обезглавить британца в центре Белфаста

В Белфасте вспыхнули беспорядки после нападения с ножом, произошедшего вечером 8 июня на севере города. Участники акций протеста сожгли городской автобус, забрасывали полицейские машины бутылками и устраивали поджоги на улицах. Поводом для протестов стало нападение, которое, по данным полиции, совершил гражданин Судана. Ряд британских изданий со ссылкой на видео, появившееся в соцсетях, сообщил, что нападавший мог попытаться обезглавить свою жертву.