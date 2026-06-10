Пятерых жителей Филиппин арестовали за домогательства в отношении туристки

Злоумышленники попытались увести туристку с собой, а после её отказа совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Пострадавшая не растерялась и сразу же обратилась к полицейским, патрулировавшим этот район. Правоохранители оперативно задержали всех пятерых подозреваемых.