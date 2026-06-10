Собянин сообщил об уничтожении 36-го БПЛА, летевшего к столице

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три украинских беспилотника (БПЛА), летевших на столицу. Об этом в среду, 10 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Три беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил глава города в МАКС.
Так, число сбитых дронов достигло 36.
8 июня в результате удара вражеского дрона на территории перевалочного комплекса в Новороссийске произошел пожар. В его ликвидации были задействованы 130 человек и 39 единиц техники, никто не пострадал.
6 июня более 600 человек эвакуировали из охранной зоны в поселке Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области после пожара на объекте Министерства обороны, произошедшего из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.