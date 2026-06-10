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В Запорожской области частично отключился свет из-за атаки БПЛА

Несколько энергообъектов повреждены при атаке на Запорожскую область, в регионе частично отключили свет, сообщил губернатор Евгений Балицкий в мессенджере Telegram.

Несколько энергообъектов повреждены при атаке на Запорожскую область, в регионе частично отключили свет, сообщил губернатор Евгений Балицкий в мессенджере Telegram.

По словам господина Балицкого, идет оценка повреждений. В регионе фиксируется высокая активность БПЛА, работает ПВО, добавил он. Специалисты приступят к работам сразу после стабилизации обстановки.

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