В Запорожской области частично отключился свет из-за атаки БПЛА

Несколько энергообъектов повреждены при атаке на Запорожскую область, в регионе частично отключили свет, сообщил губернатор Евгений Балицкий в мессенджере Telegram.
По словам господина Балицкого, идет оценка повреждений. В регионе фиксируется высокая активность БПЛА, работает ПВО, добавил он. Специалисты приступят к работам сразу после стабилизации обстановки.
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