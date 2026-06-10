В Хабаровском крае двое подростков залезли на крышу поезда и получили удар током

В Хабаровском крае транcпортная прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования двух несовершеннолетних электрическим током. Они залезли на крышу поезда.
Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент произошел вечером 9 июня на станции Вяземская.
По предварительным данным, два 12-летних подростка забрались на крышу вагона грузового поезда и получили удар током от контактной сети. Их доставили в больницу.
Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство оценит соблюдение норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, а также деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.