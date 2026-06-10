Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске водитель Subaru сбил восьмилетнего ребёнка на пешеходном переходе

ДТП произошло вечером 9 июня на улице Сержанта Коротаева.

Источник: Om1 Новосибирск

В Кировском районе Новосибирска водитель Subaru Legacy сбил ребёнка на пешеходном переходе. ДТП произошло 9 июня около 16:50 у дома № 1 на улице Сержанта Коротаева.

По предварительным данным, 41-летний мужчина ехал на автомобиле Subaru Legacy по улице Комсомольской. В пути он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пострадал пешеход — мальчик 2018 года рождения. Характер травм уточняется», — сообщили в ГАИ Новосибирска.

На месте происшествия работал наряд ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.