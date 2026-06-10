В Новосибирске водитель Subaru сбил восьмилетнего ребёнка на пешеходном переходе

В Кировском районе Новосибирска водитель Subaru Legacy сбил ребёнка на пешеходном переходе. ДТП произошло 9 июня около 16:50 у дома № 1 на улице Сержанта Коротаева.
По предварительным данным, 41-летний мужчина ехал на автомобиле Subaru Legacy по улице Комсомольской. В пути он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате ДТП пострадал пешеход — мальчик 2018 года рождения. Характер травм уточняется», — сообщили в ГАИ Новосибирска.
На месте происшествия работал наряд ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.