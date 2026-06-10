Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При ударе БПЛА повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.»

Российские военные совместно с мобильными огневыми группами утром 10 июня отражают удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Севастополю. В результате атаки украинского беспилотника произошло возгорание на крыше здания панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.». Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: Life.ru

«Это здание — не просто музей, это символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага. История повторяется. Во время Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание Панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации», — говорится в сообщении.

Развожаев подчеркнул, что на месте инцидента работают сотрудники МЧС, Спасательная служба Севастополя и руководители ведомств. Также по поручению губернатора на место атаки прибыл директор департамента общественной безопасности.

Ранее в ДНР восемь мирных жителей получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Три человека пострадали на трассе Донецк — Красноармейск возле села Пески. Тяжёлые ранения получил мужчина 2007 года рождения. Мужчина 1987 года рождения и девушка 2008 года рождения были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Ещё пять человек получили ранения на Донецкой кольцевой автодороге в районе села Яковлевка Ясиноватского муниципального округа. Под удар попали сотрудники автодорожного предприятия.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше