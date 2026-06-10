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Развожаев: БПЛА ВСУ повредил панораму «Оборона Севастополя», горит крыша

В Севастополе мобильные огневые группы отражают очередную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город, в результате которой повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.». Об этом в среду, 10 июня, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе мобильные огневые группы отражают очередную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город, в результате которой повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.». Об этом в среду, 10 июня, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, горит крыша музея.

— Это здание — не просто музей, это символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что во время Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание панорамы уже подвергалось массированной бомбардировке немецкой авиации. Губернатор добавил, что на месте работают МЧС, спасательная служба и руководители ведомств. Он отметил, что «панорама выстояла тогда, выстоит и сейчас».

8 июня в результате удара вражеского дрона на территории перевалочного комплекса в Новороссийске произошел пожар. В его ликвидации были задействованы 130 человек и 39 единиц техники, никто не пострадал.

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